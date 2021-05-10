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МВД назвало самые популярные способы кражи денег со счетов россиян

Общество
МВД назвало самые популярные способы кражи денег со счетов россиян
pixabay.com

Москва, 10 мая. Существует три распространенных способа кражи денег с банковских карт россиян. Подробнее об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) России.

Мошенники совершают хищение средств со счетов граждан, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на подконтрольные им счета. Такой способ является одним из самых основных и опасных, отметили в ведомстве в комментарии ТАСС.

Вторая схема связана с использованием мобильной связи и SIP-телефонии. Мошенники звонят потенциальным жертвам и обманным путем выманивают личную информацию. С ее помощью злоумышленники получают доступ к системе удаленного банковского обслуживания и похищают средства.

«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», — добавили в МВД.

Еще один способ мошенничества связан с назойливыми предложениями пройти «бесплатное» медицинское обслуживание. Врач Владимир Круглый рассказал, что стоит за подобной рекламой.

мвд мошенничество финансы
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