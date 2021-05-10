МВД назвало самые популярные способы кражи денег со счетов россиян

Москва, 10 мая. Существует три распространенных способа кражи денег с банковских карт россиян. Подробнее об этом рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) России.

Мошенники совершают хищение средств со счетов граждан, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на подконтрольные им счета. Такой способ является одним из самых основных и опасных, отметили в ведомстве в комментарии ТАСС.

Вторая схема связана с использованием мобильной связи и SIP-телефонии. Мошенники звонят потенциальным жертвам и обманным путем выманивают личную информацию. С ее помощью злоумышленники получают доступ к системе удаленного банковского обслуживания и похищают средства.

«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», — добавили в МВД.

Еще один способ мошенничества связан с назойливыми предложениями пройти «бесплатное» медицинское обслуживание. Врач Владимир Круглый рассказал, что стоит за подобной рекламой.