Украинского игрока «Зенита» назвали «сепаратистом» после поста о Дне Победы

Санкт-Петербург, 10 мая. Футболист петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал в своей соцсети пост о Дне Победы, который вызвал разногласия у его подписчиков.

На странице в сети Instagram украинский футболист поздравил своих фолловеров с 9 Мая. Спортсмен подчеркнул, что все люди обязаны чтить и помнить тех, кто защищал свою родину от захватчиков.

Большинство подписчиков Ракицкого из России и Украины сошлись во мнении с футболистом. Они так же поздравили его с праздником и передали «приветы» из разных городов. Однако некоторые пользователи с Украины подвергли критике Ракицкого. Кто-то назвал его «сепаратистом», другие же заявили, что игрок петербургского клуба «за миллионы забыл и родину, и честь».

«С Днем Великой Победы из Одессы», — написал подписчик.

«С Днем Великой Победы!!! На Украине еще остались потомки пособников нацистов, которые маршируют по Киеву. Но нормальные граждане Украины знают историю и рано или поздно избавятся от этих ублюдков», — отреагировал пользователь.

«Ярослав, кажется вы за миллионы забыли и родину, и честь», — добавил фолловер.

Недавно стало известно, что Ракицкий может покинуть состав «Зенита». Руководство петербургского клуба может расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.