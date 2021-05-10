Издание La Vanguardia опровергло некоторые мифы о меде

, 10 мая. Вокруг меда существуют разные мифы, но есть и правдивые факты. Например, этот продукт способен сохранить свои свойства спустя долгое время.

Чтобы мед сохранял свои полезные свойства, нужно хранить его в герметичной таре при комнатной температуре. В составе продукта есть витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые организму. Еще он восполняет запас энергии, как кофе, но эффект держится дольше, передает La Vanguardia.

Мед можно использовать при лечении больного горла или во время косметических процедур. Утверждение о том, что при кристаллизации продукт портится, неверно. Этот процесс направлен на его сохранение. Свойства и ценность не меняются.

Существует еще один миф, что для меда нужно пользоваться только деревянными ложками. Если окунуть на пару секунд металлический столовый прибор, ничего не случится. Но оставлять его надолго не рекомендуется.

Некоторые люди добавляют мед в чай в качестве натурального подсластителя. Если добавить слишком много этого продукта, то приготовленный напиток потеряет полезные свойства, утверждают диетологи.