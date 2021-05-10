Стрельба произошла в главном терминале аэропорта Ванкувера

Ванкувер, 10 мая. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых, которые открыли стрельбу в терминале воздушной гавани канадского Ванкувера, сообщил телеканал CTV.

По предварительным данным, информация о жертвах и пострадавших не поступала. Полицейские проводят расследование и обещают рассказать детали инцидента в ближайшее время.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Администрация воздушной гавани сообщила, что ведутся совместные работы с правоохранителями для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

Недавно стрельба произошла в американской городе Колорадо-Спрингс. Гость вечеринки застрелил шесть человек, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщила местная полиция.