Количество лесных пожаров в России значительно сократилось за последние сутки

, 10 мая. Общая площадь пожаров за последние 24 часа сократилась почти на 20 тыс. га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Диспетчеры констатировали, что за последние сутки в стране было потушено 96 возгораний, где спасатели проводили активные работы. Большая площадь лесных пожаров на сегодняшний день находится в Тюменской области. За ней идут Омский и Курганский регионы. На данный момент в операции по тушению лесных пожаров задействованы почти 3 тыс.чел и 50 воздушных судов, пишет RT.

Ранее стало известно о новом движении пожарных-добровольцев. Помогать профессионалам каждый год вызывается все большее количество граждан.