Адвокат Сухов рассказал о сделках по продаже жилья вместе с собственником

Москва, 10 мая. Квартиру могут продать вместе с его собственником, в результате чего один из владельцев оказывается дома с новым хозяином. Примеры таких случаев привел адвокат Олег Сухов.

Чаще всего это касается сделок, которые подразумевают продажу общей недвижимости одним из супругов. Подобные договоры считаются недействительными, но встречаются достаточно часто, пояснил адвокат в беседе с агентством «Прайм».

В таком случае второй супруг считается законным собственником квартиры, несмотря на отсутствие у него официальных документов. Он остается жить в проданной недвижимости с новым хозяином, пока суд не аннулирует сделку.

Иногда речь идет о сделках с кооперативной недвижимостью, которая по закону принадлежит всем родственникам собственника. Часто такие квартиры продают наследники вместе с другими наследниками, которые вступили на права пользования, но не оформили документы.

Последняя ситуация касается незаконной приватизации. Если из нее исключить детей, то они все равно остаются законными собственниками. Сделка по продаже такого жилья может быть аннулирована.

Глава комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы Марсель Ахметшин ранее рассказал о формировании цен на недвижимость в России. Он считает, что в будущем цены повысятся на квартиры на первичном и вторичном рынках.