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Затруднение при мочеиспускании назвали признаком рака предстательной железы

Общество
Затруднение при мочеиспускании назвали признаком рака предстательной железы
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Лондон, 10 мая. Боль при мочеиспускании или эякуляции, а также кровь в моче или сперме, могут указывать на развитие рака предстательной железы. Об этом сообщили врачи-онкологи из Великобритании.

Развивающаяся злокачественная опухоль предстательной железы со временем начинает давить на мочеиспускательную систему, в результате чего у человека могут возникнуть затруднения во время мочеиспускания. Кроме того, еще одним признаком развития онкологического заболевания может быть пробуждение ото сна из-за мочеиспускания.

На наличие рака в предстательной железе может указывать боль при оргазме. Врачи акцентируют внимание на том, что при этих симптомах лучше обратится к специалисту, поскольку обнаружение заболевания на ранней стадии может увеличить шансы на скорейшее выздоровление.

Ранее врач-онколог Ильяс Нурсеитов перечислил основные причины развития рака печени. По словам специалиста, основными причинами развития рака печени считаются цирроз и хронические гепатиты группы B и С.

рак опухоль онкологи
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