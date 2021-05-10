Керлингистки из России выиграли серебро чемпионата мира

Калгари, 10 мая. Российские керлингистки в финальном матче чемпионата мира проиграли швейцарской сборной со счетом 2:4. Турнир проходил в канадском городе Калгари.

Скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова выступали в составе российской команды. На предварительном этапе они заняли второе место, выйдя в плей-офф, сообщает RT. На полуфинальной стадии были повержены шведки со счетом 8:7. Сборная Швейцарии на стадии 1/2 финала победила американок (7:3).

Совсем скоро стартует Евротур Чешских игр по хоккею. Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) утвердила расширенный список игроков для участия в соревновании.