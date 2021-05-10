Адвокат Буянова перечислила способы повысить зарплату

Москва, 10 мая. Сотрудник вправе попросить прибавку к зарплате в пределах 30%, если есть соответствующие основания. О них рассказала адвокат Марина Буянова.

На прибавку к зарплате имеет право тот, кто работает больше или существует опасность труда. Вторая причина улучшить финансовые условия — если сотрудник повысил свою квалификацию, передает «Вечерняя Москва».

Работники могут воспользоваться ситуацией, если им предложили место в другой организации. Они могут сообщить начальству, что согласны остаться при улучшенных условиях труда. Но для этого следует «поиграть перед начальством» и объяснить, как не хочется расставаться с коллективом.

Получить надбавку к зарплате можно и без прошений. Для этого нужно трудоустроиться на Крайнем Севере и проработать не менее шести месяцев. Средняя зарплата в этих районах составляет 110 тысяч рублей.