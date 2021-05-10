Вашингтон, 10 мая. Американские граждане проявили высокий интерес к загадочным кругам, которые были на территории бывшего Советского Союза.

На территории России сейчас можно увидеть около 300 таких кругов. Они находятся вокруг населенных пунктов и имеют по кресту в центральной части. В окружности можно увидеть шесть вмятин, если их соединить, то получится звезда Давида.

Американцы считают, что эти круги могут относиться к древнейшим язычникам, однако это далеко не так, как есть на самом деле. Загадочные круги — это следы, которые остались от батареи первых советских ракетных комплексов С-75. Они устанавливались для защиты городов, которые должны были стать целью бомбардировок армии США, сообщает «Яндекс.Дзен».

Недавно Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России. Речь идет о возможном падении Святого Престола, а также выходе России на ведущую роль в мире.