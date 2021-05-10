Космонавт Олег Новицкий поучаствовал в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Москва, 10 мая. Российский космонавт Олег Новицкий выложил фотографию, на которой запечатлены его родственники, прошедшие ВОВ.

Он отметил, что участие в онлайн-акции уже стало своеобразной традицией в связи с особенностями работы. В мае этого года «Бессмертный полк» вновь прошел в онлайн-формате из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Фотографии были продемонстрированы на телевидении, рекламных щитах и прочих местах, где можно было их прикрепить. Организаторы акции рассчитывают в июне выйти на улицы и провести «Бессмертный полк» уже вживую.

Недавно жительница Украины подробно узнала биографию отца благодаря движению «Бессмертный полк». Подать заявку могли все, у кого родственники сражались в ВОВ с 1941 по 1945 годы.