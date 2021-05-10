Стрингер Ruptly был избит украинскими националистами

Киев, 10 мая. Сотрудник СМИ был избит в одном из городов на западе Украины. Пострадал один из стрингеров мультимедийного агентства Ruptly.

Драка произошла, когда журналист брал интервью у прохожих на тему Дня Победы. Стрингеру понадобилась скорая медицинская помощь. Имя и фамилия пострадавшего остаются в секрете.

«Ему назначено дообследование с перспективой возможной госпитализации. Мы не можем назвать ни его имя, ни в каком городе это произошло», — сообщила руководитель Rutply Динара Токтосунова.

Не так давно произошел еще один инцидент, связанный с Rutply. Боец силовых структур Израиля избил оператора в Иерусалиме.

Ранее журналисты Туниса объявили забастовку. Сотрудники одного из государственных СМИ сообщили, что новый директор может угрожать независимости редакции и ввести цензуру.