Сотрудники российской дипмиссии в США высадили сирень в честь Дня Победы

Вашингтон, 10 мая. Российские дипломаты в США посадили сирень в честь 9 Мая. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

Под сопровождением военных песен сотрудники российской дипмиссии высадили новые кусты в Саду памяти, который был разбит 8 мая 2020 года. Как заявлял российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сирень — символ Победы, поскольку как раз с такими букетами встречали советских воинов, которые возвращались домой с победой в 1945 году.

По словам Кошелева, 9 Мая — это личный праздник для каждой российской семьи. Благодаря доблестным советским воинам и труженикам тыла весь мир сейчас может наслаждаться мирным небом над головой, передает RT.

В честь праздника президент Сербии Александр Вучич поздравил жителей страны с Днем Победы. Свое поздравление он завершил словами на русском языке.