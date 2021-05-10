Приквел «Бабушки легкого поведения» возглавил российский прокат в выходные

Москва, 10 мая. Сборы российской комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» с 6 по 9 мая составили 138,2 млн рублей. Фильм возглавил российский прокат в выходные.

Режиссером комедии является Марюс Вайсберг. Фильм стал приквелом картин «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Сюжет истории разворачивается вокруг героя, который устраивает концерты под видом советских звезд. В фильме снялись Александр Ревва, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и другие.

На втором месте расположился боевик «Гнев человеческий» со сборами в размере 114,4 млн рублей. Картина Гая Ричи рассказывает о герое, который разыскивает заказчика крупных ограблений в Лос-Анджелесе. Главные роли в фильме сыграли Джейсон Стэтхэм, Скотт Иствуд, Холт МакКэллани и другие.

Третье место по сборам в выходные занимает российский фильм «Девятаев» режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Кинолента о советском летчике Михаиле Девятаеве собрала 91,4 млн рублей.

Аналитики компании «Мегафон» ранее выяснили пять самых любимых фильмов жителей Забайкалья на военную тему. Возглавила рейтинг драма «Ржев», снятая режиссером Игорем Копыловым в 2019 году.