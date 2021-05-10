«Милан» впервые за десять лет обыграл «Ювентус» в гостевом матче

Турин, 10 мая. «Ювентус» крупно уступил «Милану» в матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 0:3. Встреча прошла в Турине на «Альянц Стадиум».

Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори забили по голу и принесли три очка в копилку «Милана». На 58-й минуте матча в ворота туринского клуба был назначен пенальти, который отразил Войцех Щенсны, пишет RT. Эта гостевая победа над «Ювентусом» стала для «Милана» первой за последние десять лет.

«Милан» расположился на третьей строчке в Серии А с 72 очками. «Ювентус» находится на пятом месте. В активе команды 69 баллов.

В прошлом туре определился чемпион Италии по футболу. Им стал миланский «Интер». Ничья между «Сассуоло» и «Аталантой» позволила команде остаться вне зоны досягаемости для соперников.