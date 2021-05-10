Праздничный салют прошел в Екатеринбурге в честь 9 Мая

Екатеринбург, 10 мая. Служащие салютной батареи Центрального военного округа Екатеринбурга дали 30 залпов в честь празднования 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Расчет из исторических пушек давался с интервалом в 20 секунд. Всего было использовано около 500 изделий для выпуска залпов фейерверка. Салют прошел на трех площадках Екатеринбурга: на набережной «Динамо», в летнем парке «Уралшмаш» и в Преображенском парке.

Торжественный салют украсил и небо над Москвой. Всего было организовано 16 точек запуска фейерверков, а залп произвели из 72 установок. Красочное шоу длилось десять минут, пишет RT.