Владельцев смартфонов предостерегли от оплаты покупок через гаджеты

Москва, 10 мая. Большинство людей оплачивают покупки с помощью смартфона. Чем опасен такой способ, рассказали преподаватель кафедры «Банковское дело» Антон Рогачевский и юрист Евгений Иванов.

Для проведения оплаты без наличия карты в смартфоны внедрили функцию NFC. Чаще всего телефон носят в карманах штанов. И злоумышленникам не составит труда приложить терминал с введенной суммой и списать деньги, передает агентство «Прайм».

«Наибольший риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода на иной терминал», — указал юрист.

Злоумышленники могут похитить смартфон и завладеть доступом к банковской карте. Они начнут распоряжаться средствами на свое усмотрение. Для защиты устройства эксперты советуют использовать дополнительные меры безопасности, включая блокировку и установления лимита бесконтактной оплаты.

Пользователям смартфонов необходимо своевременно обновлять операционную систему. Разработчики регулярно находят уязвимые места и пытаются закрыть их патчами. Если игнорировать эти действия, в телефон может попасть вирус.