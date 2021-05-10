Корабль со 100 пассажирами потерпел крушение в Нигерии

Абуджа, 10 мая. Пассажирское водное судно потерпело крушение в результате опрокидывания на реке Широко в центральной части Нигерии. Погибли 28 человек, сообщают местные СМИ.

Глава государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга сообщил, что судно перевернулось, когда до берега оставалось чуть больше 50 метров. Тела 28 погибших извлечены из воды, семеро числятся пропавшими без вести. Еще 65 пассажиров спасены, рассказал Инга.

Недавно на Камчатке внезапно воспламенилось рыболовецкое судно. Региональный главк МЧС сообщил, что пострадавших в результате происшествия нет. Спасатели выясняют обстоятельства инцидента.