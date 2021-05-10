Биолог Дьяков предупредил об опасности плесени на стенах

Москва, 10 мая. Микроскопические патогенные грибы на стенах квартир могут вызывать развитие серьезных болезней. В наибольшей опасности находятся люди со слабым иммунитетом.

Человек с крепкой иммунной системой обладает устойчивостью к патогенным грибам в небольших концентрациях. Однако среди пациентов с иммунодефицитом часто встречаются летальные случаи, спровоцированные микозами, пояснил инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с радио Sputnik.

Медик не рекомендует злоупотреблять антибиотиками, так как это лишь усугубит ситуацию. Он напомнил, что бактерии на коже и слизистой человека являются первой линией обороны от сторонних инфекций.

«Когда мы антибиотиками их уничтожаем, там очень легко могут поселиться патогенные грибы. Кроме того, сами по себе грибные споры, а их, как правило, много выделяют эти плесени, являются аллергенами и могут вызывать аллергическую реакцию», — пояснил он.

Чаще всего плесень на стенах появляется из-за сырости. Если она уже появилась, то можно воспользоваться препаратами фунгицидного и противогрибкового действия. Однако лучшим способом избавиться от плесени является устранение влаги на стенах.

Диетолог Нурия Дианова ранее рассказала об опасности плесени на продуктах питания. Даже небольшое плесневое пятнышко говорит о полной зараженности продукта.