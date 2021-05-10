Ученые США оценили эффективность «ночного режима» в гаджетах для сна

Вашингтон, 10 мая. Разработчики предлагают включать «ночной режим» на смартфонах, чтобы пользоваться ими без вреда. Ученые США проверили, меняется ли качество сна с другой подсветкой экрана.

Функцию «ночного режима» предлагает Apple. Она запускается автоматически и определяет по часам устройства местоположение пользователя. Вечером свет экрана становится более теплым, а утром настройки возвращаются.

Ученые протестировали функцию на 167 участниках. Первая группа не пользовалась смартфоном, у второй был включен «ночной режим», а у третьей — выключен. Выяснилось, что качество сна улучшилось у тех, кто не держал в руках телефон. У других этот показатель никак не изменился.

Многие люди сильно устают за день и им становится неважно, пользовались ли они смартфоном перед сном или нет. Но иногда это чувство появляется внезапно и становится симптомом рака легких. Эксперты советуют при малейших подозрениях на недуг обратиться к врачам.