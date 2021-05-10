Автобус с людьми подорвался на юге Афганистана

Кабул, 10 мая. Порядка 16 человек погибли в результате взрыва автобуса на придорожной мине в Афганистане. Об этом РИА Новости сообщил источник с места событий.

Несколько человек пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы. По словам собеседника агентства, взрыв произошел в округе Шахр-э-Сафа в провинции Забуль на юге Афганистана.

Еще один источник РИА Новости заявил, что в транспортном средстве находились 25 человек. По неподтвержденным данным, все они погибли.

Недавно в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Жертвами инцидента стали 58 человек. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за содеянное.