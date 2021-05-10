IT-блогер Вильянов назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента

Москва, 10 мая. Высокая цена не всегда гарантирует хорошее качество смартфона. Найти достойные варианты можно и в бюджетном сегменте, считает автор блога на YouTube Сергей Вильянов.

Самым лучшим вариантом соотношения цены и качества являются смартфоны китайского производителя Xiaomi. Отдельное внимание блогер уделил линейке Mi 10 и серии Redmi. Вильянов рекомендовал присмотреться к серии A компании Samsung и бренду Realme.

«Смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro очень приятное впечатление производят. За 20–30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат», — цитирует блогера URA.RU.

В список вошли гаджеты OPPO, однако цены на некоторые смартфоны производителя необоснованно завышены, считает Вильянов. Несколько месяцев назад в рейтинг могли попасть устройства Honor и Huawei. Однако сейчас, по словам блогера, компании находятся в затишье из-за отсутствия полноценной версии прошивки с сервисами Google.

Рейтинг лучших смартфонов на базе операционной системы Android ранее представил бенчмарк AnTuTu. В список вошли гаджеты, оснащенные процессором Qualcomm Snapdragon 888.