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IT-блогер Вильянов назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента

Технологии
IT-блогер Вильянов назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента
mistore-russia.ru  /  Фирменный интернет-магазин техники Xiaomi в Москве

Москва, 10 мая. Высокая цена не всегда гарантирует хорошее качество смартфона. Найти достойные варианты можно и в бюджетном сегменте, считает автор блога на YouTube Сергей Вильянов.

Самым лучшим вариантом соотношения цены и качества являются смартфоны китайского производителя Xiaomi. Отдельное внимание блогер уделил линейке Mi 10 и серии Redmi. Вильянов рекомендовал присмотреться к серии A компании Samsung и бренду Realme.

«Смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro очень приятное впечатление производят. За 20–30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат», — цитирует блогера URA.RU.

В список вошли гаджеты OPPO, однако цены на некоторые смартфоны производителя необоснованно завышены, считает Вильянов. Несколько месяцев назад в рейтинг могли попасть устройства Honor и Huawei. Однако сейчас, по словам блогера, компании находятся в затишье из-за отсутствия полноценной версии прошивки с сервисами Google.

Рейтинг лучших смартфонов на базе операционной системы Android ранее представил бенчмарк AnTuTu. В список вошли гаджеты, оснащенные процессором Qualcomm Snapdragon 888.

youtube рейтинг смартфон
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