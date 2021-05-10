Разработчики Clubhouse выпустили тестовую версию приложения для Android

Вашингтон, 10 мая. Социальную аудио-сеть Clubhouse, ранее работавшую только на платформе iOS, запустили в тестовом режиме для пользователей Android на территории США.

Разработчики приложения обещают, что в кратчайшие сроки значительно расширят географию тестирования сервиса для других стран. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Clubhouse.

«Сегодня мы рады поделиться, что Clubhouse для Android начнет развертывание в бета-версии немедленно. Мы начнем постепенно, с США сегодня, затем с других англоязычных страны, потом с остальным миром» , — говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, в сообщении указано, что во время проведения бета-тестирования компания будет собирать обратную связь о проблемах в приложении. Также, пользователи смогут предложить команде разработчиков добавить новые функции.

Ранее социальную аудио-сеть Clubhouse назвали плацдармом для антироссийской деятельности и усиления протестной активности в стране. В частности, конференции движения «Открытая Россия», которую правоохранители считают структурным подразделением OpenRussia (признана нежелательной в РФ), проводят в указанной соцсети.