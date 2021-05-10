Дипломат Кошелев заявил о недопустимости глумления над советскими воинами

Нью-Йорк, 10 мая. Попытки высмеять подвиг советских солдат во времена Второй Мировой войны встретят решительный отпор. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев.

По его словам, чем больше проходит лет с момента Великой Победы, тем более ожесточенные принимаются попытки по фальсификации ее истории и очернения памяти Красной Армии.

«Наша священная обязанность — сохранить для потомков правду о Победе», — заявил Кошелев в ходе проведения онлайн-шествия «Бессмертный полк» в США.

Попытки переписать историю недопустимы. Любые действия по глумлению и дезинформации над наследием советских воинов встретят решительный отпор, отметил Кошелев.

Недавно в ряде американских городов началась виртуальная акция «Бессмертный полк Live». Участие в ней принимают жители Вашингтона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Чикаго.