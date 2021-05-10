Стрельба в отеле Аризоны закончилась гибелью одного человека

, 10 мая. Один человек был застрелен и еще семь пострадали в результате стрельбы в отеле Финикса (штат Аризона, США), сообщают местные СМИ.

Стрельба произошла в отеле Hyatt Regency, сообщили в полиции. На место происшествия прибыли правоохранительные службы, которые нашли несколько человек с огнестрельными ранениями. Все пострадавшие находятся в возрасте от 18 до 22 лет. Их здоровью ничего не угрожает.

«В соответствии с полученной информацией, мы считаем, что это отдельный случай — стрельба между двумя группами лиц в отеле. Местным жителям ничего не угрожает», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы. О личности погибшего в ходе стрельбы не сообщается.

В начале апреля стрельба в одном из баров Висконсина унесла жизни трех человек. Мужчина открыл огонь по людям в увеселительном заведении.