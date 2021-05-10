Акция «Бессмертный полк Live» начался в США

Вашингтон, 10 мая. Шествие «Бессмертный полк Live» началось в американских городах. В связи с принятыми ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19 мероприятие проходит в режиме онлайн.

В акции примут участие жители Вашингтона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Чикаго. Об этом сообщил координатор шествия, глава организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан.

Согласно сценарию, все участвующие в акции должны поочередно выйти на связь в разных городах и поздравить всех с Днем Победы. Кочан рассказал, что в Чикаго запланирована концертная программа, а в Нью-Йорке пройдет возложение цветов в Бэттери-парке. Также в мероприятии примут участие дипломаты из стран СНГ, участники ВОВ и неравнодушные американцы.

В честь Победы в Великой Отечественной войне в Соединенных Штатах Америки прошел онлайн-концерт. Трансляция мероприятия велась в Facebook.