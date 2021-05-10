Эмир Кустурица произнес торжественную речь в честь 9 Мая

Белград, 10 мая. Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица в своем выступлении отметил огромный вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией.

Кустурица подчеркнул, что в нынещнее время «фашисты стали антифашистами». По его словам, благодаря России есть идея, что Вторая мировая война завершилась победой.

«Гитлер был уничтожен в братской России, благодаря которой сегодня нам удается обновить память и понять, что наша судьба — в антифашисткой борьбе. Поэтому хочу поздравить вас с Днем Победы, днем, который мы долго не праздновали, и я надеюсь, что это мероприятие в будущем будет проходить каждый год», — сказал Кустурица

В Сербии в честь Дня Победы впервые за долгое время прошли массовые гуляния. Состоялся праздничный концерт на площади Республики с участием знаменитых сербских и российских артистов.

Недавно стало известно, как столица Сербии Белград встретила 9 Мая. На Савской террасе Белградской крепости прозвучал артиллерийский залп из десяти орудий.