Президент Сербии Вучич поздравил граждан с Днем Победы на русском языке

Белград, 10 мая. Сербский президент Александр Вучич поздравил жителей с 9 Мая на русском языке и отметил обязательность сохранения истории Второй мировой войны.

Лидер Сербии отметил, что в нынешнее время очень важно распространять истину о подвиге советских граждан во времена войны, чтобы «не позволить лжи победить правду». По словам Вучича, большинство фактов сейчас, к сожалению, фальсифицируется и скрывается. Он подчеркнул, что 9 Мая для Сербии — «день победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом», пишет RT.

«С Днем Победы, с праздником!» — сказал по-русски Вучич под аплодисменты присутствующих в Национальном театре.

Сербские власти недавно заявили, что ожидают приезд президента России Владимира Путина в Белград до конца 2021 года. По словам посла Сербии в Москве Мирослава Лазански, договоренность о визите российского лидера в столицу заключена на высшем уровне.