Жертвами стрельбы в Колорадо стали шесть человек

Колорадо-Спрингс, 10 мая. Участник вечеринки в американском городе Колорадо-Спрингс открыл стрельбу, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщила местная полиция.

Правоохранительные органы получили вызов примерно в полночь по местному времени. На месте происшествия полицейские обнаружили трупы шести человек в трейлере, где проходила вечеринка. Еще один был найден с тяжелыми ранениями. Пострадавшего госпитализировали, однако позже он скончался в больнице, передает RT.

По данным правоохранителей, стрелявший являлся другом одного из участников мероприятия. Он после содеянного совершил самоубийство, сообщили полицейские.

Недавно в городе Авентура, штат Флорида произошла стрельба в торговом центре. В результате инцидента пострадало три человека, которых экстренно доставили в ближайшую больницу.