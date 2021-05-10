Семья из трех человек пострадала в ДТП под Тверью

Тверь, 10 мая. Три человека получили травмы после опрокидывания в кювет автомобиля Mitsubishi Outlander в Тверской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на 50-м километре автодороги Торжок — Осташков в Кувшиновском районе. Семья из трех человек отдыхала в Осташкове и направлялась домой в Московскую область. Факта алкогольного опьянения у водителя автомобиля не обнаружено.

Травмы получили мужчина 32 лет, 35-летняя женщина и 12-летний мальчик. У всех членов семьи зафиксировано сотрясение головного мозга, а также множественные ссадины и ушибы. Жертв удалось избежать.

Двое детей пострадали в недавнем массовом ДТП под Волгоградом. На дороге столкнулись два автомобиля и грузовик.