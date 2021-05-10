Загородный дом физиков Мари и Пьера Кюри продают за 790 тысяч евро

Париж, 10 мая. Особняк лауреатов Нобелевской премии по физике Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри выставили на продажу за 790 тысяч евро. Площадь дома составляет 120 квадратных метров.

Недвижимость расположена на территории коммуны Сен-Реми-ле-Шевроз вблизи Парижа. Особняк был возведен примерно в 1890 году, супруги Кюри использовали его с 1904 года по апрель 1906. В объявлении о продаже сказано, что покупателю придется вложить еще 200 тысяч евро в ремонт дома.

Известные владельцы являются не единственным преимуществом загородного дома. Вместе с особняком идет огромный сад площадью 900 квадратных метров, а недалеко от него находится станция пригородной электрички.

В Дубае с молотка ушли автомобильные номера АА9. Анонимный покупатель заплатил за лот 10,35 миллиона долларов. Таким образом он хотел внести вклад в благотворительную программу.