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Пассивным курильщикам может грозить риск развития сердечной недостаточности

Общество
Пассивным курильщикам может грозить риск развития сердечной недостаточности
pixabay.com

Вашингтон, 10 мая. Вдыхание сигаретного дыма может сделать человека более уязвимым перед сердечной недостаточностью. Соответствующее исследование провели ученые США.

Ученые исследовали данные 11 219 некурящих американцев. И почти каждый пятый из них сталкивался с пассивным курением. Это удалось выяснить с помощью уровня котинина в крови.

В результате исследования было выяснено, что у пассивных курильщиков риск развития сердечной недостаточности повышался на 35%. Это явление сильнее выражено у мужчин. Ученые Медицинской школы Уэйк-Форест еще раз доказали вред для здоровья от вдыхания табачного дыма.

Курение является одной из тех вредных привычек, которые способны спровоцировать развитие рака. В табачном дыме содержится свыше семи тысяч химических соединений, большей частью состоящих из канцерогенов, отметили онкологи.

здоровье сердце пассивное курение
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