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Пропавшую под Волгоградом 17-летнюю девушку нашли мертвой в реке

Происшествия
Пропавшую под Волгоградом 17-летнюю девушку нашли мертвой в реке
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Волгоград, 10 мая. Поиски 17-летней школьницы завершились в Волгоградской области. Местные рыбаки обнаружили тело девушки в реке Хопер.

Сигнал об исчезновении несовершеннолетней жительницы Урюпинского района Волгоградской области поступил 19 апреля. Мать девушки рассказала, что перед исчезновением ее дочь отправилась на прогулку со своим знакомым. Для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело подростка нашли местные рыбаки. Девушку опознали по одежде и особым предметам. Причина смерти несовершеннолетней будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, уточнили в региональном СК РФ.

Знакомый девушки ранее рассказал следователям, что вечером 17 апреля они распивали алкоголь, передвигаясь на его машине. Утром 18 апреля они остановились на склоне реки Хопер, после чего уснули. Однако автомобиль начал двигаться и скатился в воду, спастись удалось только молодому человеку. Первое время мужчина скрывал свою связь с исчезновением девушки, поскольку испугался ответственности. Спасатели нашли утопленную машину на дне реки, но тела девушки в ней не было.

В Санкт-Петербурге продолжаются поиски двух девочек-подростков. Обеим несовершеннолетним по 16 лет, они ушли из дома 8 мая. По словам родителей, раньше их дети никогда не уходили из дома на длительное время.

убийство подросток волгоградская область
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