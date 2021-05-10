Пожар под Архангельском унес жизни двух взрослых и ребенка

Архангельск, 10 мая. Возгорание началось в деревянном двухэтажном доме в поселке Турдеевск Архангельской области. В пожаре погибла семья с маленьким ребенком.

Пожар распространился на первом этаже, а затем пламя перекинулось на второй этаж и кровлю. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили обгоревшие тела мужчины и ребенка. В соседней комнате нашли труп женщины, рассказали в пресс-службе МЧС.

Погибшему ребенку было 2,5 года. Остальные жильцы дома смогли самостоятельно выбраться из полыхающего здания. Других жертв на месте происшествия не обнаружено. Пожар удалось сдержать в пределах одного подъезда. Полностью выгорела квартира на первом этаже, а остальные частично повреждены.

Еще один пожар произошел в Башкирии. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, а затем обнаружили труп мужчины. По предварительной версии, хозяин квартиры курил в комнате и забыл потушить сигарету.