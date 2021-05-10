Двое детей пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

Волгоград, 10 мая. ДТП с участием двух автомобилей и грузовика произошло в Городищенском районе Волгоградской области. В результате аварии погиб один человек, еще четверо пострадали.

Предварительно установлено, что женщина за рулем Daewoo ехала по направлению из Москвы. В районе поселка Самофаловка она потеряла контроль над управлением автомобилем и допустила опрокидывание. На месте аварии остановился грузовик Isuzu, в который врезалась Lada Priora, уточнили в пресс-центре регионального МВД.

С места происшествия госпитализировали водителя Daewoo и ее несовершеннолетнего пассажира, женщину и трехлетнего ребенка из Priora. Еще одна пассажирка отечественной машины скончалась на месте.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Самарской области в результате аварии скончалась 43-летняя женщина, еще четыре человека пострадали. Участниками ДТП стали автомобили Great Wall и Kia Rio.