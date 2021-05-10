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Великобритания вернет Ливии вывезенную в 2011 году статую Персефоны

Политика
Великобритания вернет Ливии вывезенную в 2011 году статую Персефоны
Федеральное агентство новостей

Триполи, 10 мая. Статуя Персефоны возрастом 1,8 тысячи лет вернется в Ливию после десятилетнего отсутствия. В 2011 году ее вывезли из страны контрабандным путем.

Процедура передачи статуи прошла в Лондоне 13 апреля. Мероприятие сопровождалось подписанием специального протокола между временным поверенным в делах посольства Ливии в Лондоне и главой отдела Древней Греции и Древнего Рима Британского музея Питером Хьюго.

В ливийском МИД отметили, что процедура возвращения статуи заняла большое количество времени. Артефакт вывезли из страны во время гражданской войны из развалин античного города Кирена, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Статуя Персефоны стоимостью 2,1 млн долларов была конфискована британской таможней в конце 2013 года. Ее нашли на складе в лондонском аэропорту Хитроу. Выходец из Иордании Риад аль-Кассад пытался продать античный памятник искусства за 100,6 тысячи долларов. В 2015 году лондонский суд принял решение вернуть артефакт властям Ливии.

Ливийская делегация ранее посетила Египет для участия в XIII сессии Совместного консульского комитета. В ходе переговоров представители двух стран обсудили возвращение трудовых мигрантов в Триполи.

ливия статуя персефона
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