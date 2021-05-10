Штаб сборной РФ по хоккею утвердил состав команды на Чешские игры

Москва, 10 мая. Заключительный этап Евротура Чешских игр пройдет в Праге с 12 по 15 мая. Первый матч российские хоккеисты сыграют со шведами.

В расширенный состав сборной РФ вошел 31 хоккеист. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Российские спортсмены досрочно выиграли общий зачет Евротура сезона-2020/21.

По завершении Чешских игр будет объявлен состав на чемпионат мира. Он пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. По предварительным данным, в окончательный состав войдет 28 хоккеистов.

Ранее ФХР утвердила форму сборной РФ для участия в чемпионате мира. На ней будет изображен логотип Олимпийского комитета России, сказал глава штаба команды Роман Ротенберг.