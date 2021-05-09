Поиски омского главы минздрава Мураховского приостановили

Омск, 9 мая. Главу минздрава Омской области Александра Мураховского временно перестали искать. Поисковая операция возобновится утром, сообщили в УМВД по региону.

В социальных сетях распространили информацию, что министра нашли. Но в пресс-службе УМВД по Омской области эти сведения не подтвердили. Официальную пропажу Мураховского объявили к вечеру 9 мая.

«Да, приостановлены», — сообщили СМИ в пресс-службе УМВД по региону.

Глава омского минздрава Мураховский пропал во время охоты 7 мая. На поиски вышли сотрудники спецслужб, волонтеры и местные жители. Найти удалось только квадроцикл, на котором министр отправился в лес.