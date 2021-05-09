Число заболевших COVID-19 в мире превысило 157,28 млн

Москва, 9 мая. Всего с начала пандемии в мире выявлено 157 289 118 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 786 943 человека.

Количество смертей среди пациентов за минувшие сутки увеличилось на 12 994, достигнув 3 277 272 человек. Информацию об этом передает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Свыше 53% случаев заражения за последние сутки приходится на Юго-Восточную Азию — 424 052. Следом идут Северная и Южная Америки — 198 096 случаев, замыкает тройку Европа — 107 253 случая.

На территории России за последние сутки зарегистрировано 8419 новых случаев заболевания COVID-19. Свыше 16% инфицированных коронавирусом оказались бессимптомными пациентами.