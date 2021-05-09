Инфекционист Фаучи заявил о неточной статистике смертности от COVID-19 в США

Вашингтон, 9 мая. Реальное число летальных исходов от коронавируса в США может быть выше официальной статистики. Такое заявление сделал главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Согласно последним данным, в США от коронавируса умерли 581 572 человека. А по модели Вашингтонского университета отмечается, что количество жертв превышает 900 тысяч. Фаучи отметил, что подобные анализы могут быть ошибочными или неточными.

«Я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений», — заключил инфекционист.

В США продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. После прививки умерли около 3362 человек, заявил журналист Такер Карлсон в эфире Fox News. И если темпы смертности сохранились, то на сегодняшний день количество летальных исходов может достигать 3722, добавил он.