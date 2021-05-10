Более 900 полицейских Пензы вышли на «Улицу» для охраны правопорядка

Пенза, 10 мая. Почти тысяча сотрудников правоохранительных органов областного центра приняли участие в масштабном мероприятии «Улица». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как стало известно ФАН, операция была организована для профилактики правонарушений и предотвращения преступлений, совершаемых на улицах города. По самым скромным оценкам было задействовано более 900 человек личного состава, среди которых 810 сотрудников УМВД, 20 представителей Росгвардии, а также 80 дружинников.

«В ходе проведения профилактического мероприятия «Улица» было выявлено 17 преступлений, составлено 585 протоколов об административных правонарушениях. В период проведения мероприятия на территории Пензенской области тяжких и особо тяжких преступлений на улицах допущено не было», — сообщил об итогах мероприятия начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Огурцов.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области обнаружили тело дезориентированной пенсионерки, которая пропала полгода назад. Останки были найдены рядом с храма Михаила Архангела.