Поиски министра здравоохранения Омской области продолжаются

Омск, 9 мая. Глава омского минздрава Александр Мураховский еще не найден. Информацию об этом подтвердили СМИ в УМВД России.

Ряд изданий со ссылкой на волонтеров ранее сообщил о нахождении Мураховского. Эту информацию опровергли в УМВД, сообщил источник ФАН. Поиски регионального министра продолжаются.

Мураховский пропал 7 мая во время охоты в лесу, куда он отправился на квадроцикле. К поискам министра привлечены волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Ранее на одном из болот был найден транспорт чиновника. Предполагается, что квадроцикл увяз, в связи с чем Мураховский решил продолжить путь пешком.