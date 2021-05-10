Останки пропавшей полгода назад пенсионерки обнаружили у храма в Пензенской области

Пенза, 10 мая. Тело местной жительницы рабочего поселка Башмаково Пензенской области было обнаружено спустя полгода поисков. Останки дезориентированной 79-летней женщины находились неподалеку от местного храма Михаила Архангела.

Поисками пропавшей пенсионерки правоохранители и волонтеры регионального отделения спасательно-поискового отряда «ЛизаАлерт» занимались с 9 ноября прошлого года. Лишь спустя почти шесть месяцев, 8 мая 2021 года, они были официально завершены.

В пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что в настоящее время причины гибели женщины устанавливаются. По факту происшествия была организована проверка.

bashmakov.blagochin.ru / Официальный сайт Храма Михаила Архангела в Башмаково

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