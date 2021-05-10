В российском городе дыры в заборе закрыли фотографиями героев ВОВ

Кузнецк, 10 мая. На одной из улиц второго по величине города Пензенской области неизвестные отремонтировали старый забор с помощью баннера «Бессмертного полка». Снимком изнаночной стороны ограждения очевидцы поделились в соцсетях.

Как стало известно ФАН, сооружение находится на улице Калинина в самом центре Кузнецка. Со стороны улицы заметить подвох сложно, так как баннер обращен к ней изнаночной стороной. Лицевая же сторона с изображением красноармейцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне, ориентирована внутрь частного двора.

Горожане были крайне шокированы столь неуважительным отношением к павшим героям. Комментируя снимок, они оставили большое количество гневных отзывов.

«Улица Калинина. 9 мая. Латаем дыры в заборе. Мы уже на дне?», – написал автор фотографии в местной группе соцсети «ВКонтакте».

Ранее ФАН сообщал, что в подвале одного из театров города Саратова была обнаружена памятная доска с именами погибших в годы войны актеров. По оценкам специалистов камень был высечен в первые послевоенные годы.