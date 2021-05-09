СМИ: Глава омского минздрава Александр Мураховский найден живым

Омск, 9 мая. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Официального подтверждения информации нет.

Подробности обнаружения Мураховского не уточняются. Достоверной информации об установлении местоположения омского министра пока не поступало, сообщает источник ФАН.

Мураховский пропал несколько дней назад во время охоты. Он отправился в лес на квадроцикле 7 мая, однако обратно так и не вернулся. Поиски министра велись в Большеуковском районе при участии волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.

Позднее на одном из болот был найден транспорт Мураховского. Поисковики предположили, что машина могла увязнуть, в результате чего водитель решил продолжить путь пешком.