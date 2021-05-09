Салют по случаю Дня Победы начался в Москве

Москва, 9 мая. Праздничный салют в честь 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве. В этом году его запускают с 16 точек.

Точки запуска салюта установлены в районе парка Победы, Лужнецкой набережной, Измайловского парка и в других частях столицы. Из 72 установок выпускают более 12 тысяч фейерверочных изделий. Продолжительность салюта составит десять минут.

Увидеть фейерверки можно было в парке Победы, на Лужнецкой набережной, в Южном Бутово, Митино и других районах столицы. Запуск сопровождался 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времен времен ВОВ на Поклонной горе.

Первыми среди россиян праздничные салюты по случаю Дня Победы увидели жители Дальнего Востока. Зрелищный фейерверк завершил празднование 9 Мая на территории региона.