Путин и Лукашенко планируют встретиться в ближайшее время

Москва, 9 мая. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу в ближайшее время. Об этом они заявили в ходе телефонного разговора.

Телефонная беседа лидеров двух стран состоялась в воскресенье, 9 мая. В ходе разговора лидеры двух стран затронули тему ситуации на Украине и стремление последней к взаимодействию с НАТО, передает БелТА.

Путин и Лукашенко ранее обменялись поздравлениями с 76-летием Победы. Главы государств подчеркнули стремление к последовательному укреплению партнерства и сотрудничества между Москвой и Минском.