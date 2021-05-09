Мотоциклист пострадал в столкновении с Hyundai Solaris в Твери

Тверь, 9 мая. ДТП с участием мотоцикла «Ямаха» и Hyundai Solaris произошло 9 мая на Волоколамском проспекте в Твери. Травмы получил водитель двухколесного транспорта.

Оба водителя были трезвыми в момент аварии, на мотоциклисте был надет защитный шлем. Водителя «Ямахи» госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадиной колена. Второй участник ДТП не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

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