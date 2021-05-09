Как Белград встретил День Победы

Белград, 9 мая. Сербия — одно из немногих европейских государств, где День Победы над фашистской Германией отмечается на государственном уровне. Здесь помнят героев югославского сопротивления — партизан и подпольщиков, а также обычных жителей, которые отдали свои жизни за свободу страны или погибли во время Второй мировой войны.

Всего за четыре года оккупации Союзная Республика Югославия потеряла около 1 млн 200 тысяч убитыми, большая их часть — мирное население.

Ранее в стране проходила акция «Бессмертный полк», однако в этом году из-за коронавируса шествие пришлось перенести в онлайн-пространство. Однако даже несмотря на непростую ситуацию с пандемией, торжества в этом году прошли с большим размахом. Организаторами их выступили мэрия столицы, Русский дом (Российский центр науки и культуры) и Фонд «Бессмертный полк Сербии».

Центром празднования стала главная площадь столицы — Площадь Республики. Старт праздничным мероприятиям был дан 8 мая: сначала на Савской террасе Белградской крепости прозвучал артиллерийский залп из десяти орудий. Далее на площади прошел концерт российского коллектива «Хор Турецкого». До этого музыканты почтили память освободителей Белграда, возложив цветы на мемориальном комплексе. Песни военных лет на русском и на сербском языках вместе с известными произведениями классического музыкального искусства не оставили равнодушными жителей Белграда, которые с удовольствием подпевали именитым певцам.

В 9 утра на площади была организована прямая трансляция московского Парада Победы.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Несмотря на ранний час, нашлось немало желающих увидеть на большом экране обращение президента России Владимира Путина и проходящие стройными рядами колонны российской армии. Сербы встретили исполнение гимна РФ стоя и со слезами гордости.

Далее на мемориальном комплексе Освободителей Белграда, где захоронены останки 1395 партизан и 818 красноармейцев, прошло торжественное возложение венков к скульптурной композиции и к Вечному огню.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Он появился в столице Сербии 15 декабря 2020 года и был зажжен от факела, привезенного из Москвы. Таким образом частица Вечного огня от стен Кремля объединила Сербию и Россию.

В памятной церемонии приняли участие посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, спикер парламента Сербии Ивица Дачич, министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Дарья Кисич-Тепавчевич, министр инноваций Ненад Попович, торгпред РФ Андрей Хрипунов, директор «Русского дома» Евгений Баранов, а также представители дипмиссий ряда бывших советских республик — Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Память павших почтили минутой молчания.

Еще одно возложение цветов произошло у другого памятника – мемориальной плиты на бывшем месте захоронения 940 красноармейцев на Площади Республики.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

В нем, кроме российского посла, приняли участие глава МВД Сербии Александр Вулин, заммэра Белграда Горан Весич, а также министр Ненад Попович, который возглавляет фонд «Бессмертный полк Сербии».

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

Приказом президента РФ его наградили памятной медалью к 75-летию Победы во Второй мировой войне за «особый вклад в патриотическое воспитание и поддержку ветеранов». Награду вручил Александр Боцан-Харченко на основной сцене торжеств.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

В ответном слове министр отметил, что для него эта награда очень значима. Он также указал, что память о победе важно тщательно хранить, так как «нация, которая не помнит прошлого, не имеет будущего». Это, по словам Поповича, особенно актуально сегодня, когда в угоду своим геополитическим интересам некоторые страны пытаются сфальсифицировать историю, выставляя палачей в качестве жертв.

«Мы им этого не позволим. Есть только одна история: русские и сербы были победителями и освободителями, а гитлеровская Германия и ее сателлиты, в том числе и усташская Хорватия, бандеровцы на Украине, баллисты в Косово были монстрами, которые осуществили геноцид против сербов, русских и евреев. Кто сегодня отрицает геноцид, тот готовится его повторить», — подчеркнул Попович.

При этом он отметил, что Сербия в этой битве не одна: «Будьте уверены, братская Россия будет с нами, как и всегда в нашей истории» — такими словами министр завершил свою речь.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, выступая перед гостями, заметил, что День Победы – это совместный праздник русского и сербского народов.

«Это наш священный день, который имеет исключительную важность, потому что он перевернул историю и направил развитие цивилизации вперед. И мы продолжаем делать все, чтобы он оставался таким навсегда», — подчеркнул глава дипмиссии.

Он также отметил, что в благородном деле противодействия попыткам пересмотра и искажения истории два народа также стоят бок о бок, как и во время Второй мировой войны.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

«Президент Путин сегодня в Москве подчеркнул свою большую озабоченность тем, что события нынешние все больше напоминают то, что происходило перед Второй мировой. Есть планы агрессии, культивирование идеологии исключительности, и теперь мы стоим перед двусторонним аннулированием соглашений, которые обеспечивали стабильность и равновесие в Европе и во всем мире», — заявил посол России.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заметил, что сербы всегда были на стороне правды, а могущественные державы могли ошибаться и становиться на сторону зла.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

«Сербский и русский народы никогда не были на неправильной стороне. Наши предки поставили нас на сторону победителей, и мы ее не покинем…Десятилетиями другие страны пытались нам донести, как и в 1941 году, что мы слишком малы, чтобы быть независимыми, и мы должны склонять перед ними голову. Но у них ничего не вышло, они не добьются успеха и впредь», — заметил министр.

Он также напомнил собравшимся, что сербы никогда не ждали немецких танков с распростертыми объятиями, но на Балканах есть и другие народы, которые стояли спокойно перед оккупантами и считали себя частью этого нового мирового порядка.

По окончании официальной части на сцене перед многочисленными зрителями выступили местные коллективы и артисты. Не могло оставить равнодушным исполнение малышами из детского хора «Чаролия» легендарной песни «День Победы» на русском и сербском языках.

Федеральное агентство новостей / Ксения Голуб

По окончании концерта все желающие смогли увидеть художественный фильм «Подольские курсанты» с сербскими субтитрами. Картина рассказывает о подвиге молодых курсантов из Подольска, которые на 12 дней смогли задержать наступление захватчиков на Москву в 1941 году.

Точку в торжественных мероприятиях поставил праздничный салют, который раскрасил белградское небо яркими огнями.