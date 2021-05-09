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Депутат Госдумы о шествии «Бессмертного полка»: Это движение нужно беречь

Общество
Депутат Госдумы о шествии «Бессмертного полка»: Это движение нужно беречь
Pr Scr vk.com  / 

Традиции «Бессметного полка» забывать не нужно, онлайн-версия не заменит живого шествия, но в условиях пандемии — это лучше, чем ничего. Таким мнением с ФАН поделился депутат Госдумы, один из популяризаторов общероссийского движения «Бессмертный полк» Николай Земцов.

«Изначальный формат бессмертного полка невозможно заменить, но в нынешней ситуации это лучше, чем ничего. Формат и традиции «Бессмертного полка» не всем понятны, но обществом они разделяются и приветствуются, в этом его достоинства и залог того, что он сохранится, невзирая на пандемию», — поделился мнением депутат.

Акция «Бессмертный полк» проходила в режиме онлайн из-за эпидемиологической обстановки в стране. Однако это не помешало россиянам вспомнить о своих родственниках, воевавших за победу. Около 5 миллионов заявок было подано на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в 2021 году, а это вдвое больше, чем годом ранее.

«Бессмертный полк» нужно беречь, нужно заботиться о воспитании молодежи, иначе через уже лет пять рискуем потерять все, что делали поколениями. «Бессмертный полк» —  это народная часть Парада Победы, хотелось бы, чтобы она вернулась к прежнему формату, потому что он рискует стать частью официоза. В этом году обстоятельства серьезные, но вместе с этим и вызовы, брошенные нашему поколению тоже достаточно весомые», — рассказал Николай Земцов.

Депутат Госдумы о шествии «Бессмертного полка»: Это движение нужно беречь
Федеральное агентство новостей  / 

Среди проблем, которые представляют опасность для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, депутат назвал недостаточное патриотическое воспитание в школах, а также пагубное влияние соцсетей на неокрепшую детскую психику.

«Практически уходит поколение ветеранов, а молодежь, которая вливается в бессмертный полк воспитана социальными сетями. И здесь могут возникнуть вопросы, не будет ли это формальное участие в Параде мол, так сказали учителя, взрослые. Соцсети не могут воспитать из наших детей граждан, которые пойдут в «Бессмертный полк» по велению сердца. Если ничего не делать – традиция бессмертного полка не сохранится, я думаю. Моя задача, как депутата Госдумы, истребить из соцсетей деструктивное содержание, это опасная среда. Нужно все плохое там заменить на позитивное содержание, которое воспитывало бы из наших детей настоящих граждан и патриотов, чтящих память», — резюмировал Земцов.

Организаторы акции ранее заявили, что сайт онлайн-шествия «Бессмертный полк» подвергся хакерским атакам в День Победы. Специалисты пресекли попытки злоумышленников разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты нацистов. Данные о лицах, пытавшихся опубликовать подобные изображения, будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

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